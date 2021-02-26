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26.02.2021 14:41
Рубрика: Власть

Косачев: Удар США по Сирии может негативно сказаться на судьбе "ядерной сделки"

Текст: Галина Мисливская
Военная агрессия США в Сирии может привести к срыву нормализации отношений Вашингтона и Тегерана в вопросе ядерной сделки, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости.
Фото: MOHAMMED BADRA/EPA Фото: MOHAMMED BADRA/EPA
Фото: MOHAMMED BADRA/EPA

Он напомнил, что в процесс вовлечены четыре государства - США, Ирак, Иран и Сирия, "но только одно из них - США - открыто применяет военную силу с санкции государства".

Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Причем происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом "зеленой зоны" в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены.

"Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права", - подчеркнул Константин Косачев.

"Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД", - заключил он.

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