Косачев: Удар США по Сирии может негативно сказаться на судьбе "ядерной сделки"

Он напомнил, что в процесс вовлечены четыре государства - США, Ирак, Иран и Сирия, "но только одно из них - США - открыто применяет военную силу с санкции государства".

Причем происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом "зеленой зоны" в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены.

"Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права", - подчеркнул Константин Косачев.

"Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД", - заключил он.