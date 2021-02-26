Reuters: США нанесли авиаудар по объекту иранской армии в Сирии

Соединенные Штаты в четверг нанесли авиаудар по расположенному в Сирии объекту, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на представителей американской администрации.

По их данным, этот шаг стал ответом на серию атак по объектам США в Ираке. Reuters утверждает, что президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара, пишет ТАСС.

Ранее, 22 февраля, ракетному обстрелу подверглась так называемая зеленая зона Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе американское посольство. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами.

Ранее в этом месяце район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится используемая военными США база, также подвергся ракетному обстрелу. В результате погиб гражданский служащий, пострадали американский военнослужащий и несколько специалистов США.