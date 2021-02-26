Мантуров: Беларусь может начать полномасштабное производство "Спутник V"

Россия и Беларусь прорабатывают вопрос создания полномасштабного производства российской вакцины "Спутник V" на территории РБ. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя начало производства российской вакцины на предприятии "Белмедпрепараты".

"Совместное производство вакцины "Спутник V" - важный этап взаимодействия между нашими странами. Промышленная кооперация и развитие сотрудничества позволяют реализовывать такие значимые совместные проекты для эффективной защиты населения Республики Беларусь. Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Республики Беларусь, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. Помощь в трансфере технологии оказывают институт Гамалеи, компания "Генериум" и РФПИ", - сообщил Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Как ранее сообщала "РГ", на крупнейшем фармпредприятии Республики Беларусь "Белмедпрепараты" запускают производство вакцины против коронавируса "Спутник V".