Экономика
26.02.2021 18:25
Текст: Светлана Ментюкова

Мантуров: Беларусь может начать полномасштабное производство "Спутник V"

Россия и Беларусь прорабатывают вопрос создания полномасштабного производства российской вакцины "Спутник V" на территории РБ. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя начало производства российской вакцины на предприятии "Белмедпрепараты".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Беларуси разлиты первые серии вакцины "Спутник V"

"Совместное производство вакцины "Спутник V" - важный этап взаимодействия между нашими странами. Промышленная кооперация и развитие сотрудничества позволяют реализовывать такие значимые совместные проекты для эффективной защиты населения Республики Беларусь. Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Республики Беларусь, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. Помощь в трансфере технологии оказывают институт Гамалеи, компания "Генериум" и РФПИ", - сообщил Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Как ранее сообщала "РГ", на крупнейшем фармпредприятии Республики Беларусь "Белмедпрепараты" запускают производство вакцины против коронавируса "Спутник V".

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