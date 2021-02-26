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26.02.2021 19:16
Рубрика: В мире

МИД Сирии назвал атаку США "плохим знаком"

Текст: Константин Волков

МИД Сирии осудил авиаудар ВВС США по военной инфраструктуре в провинции Дейр-эз-Зор восточной части страны на границе с Ираком.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В частности, внешнеполитическое ведомство САР назвало это "плохим знаком" от администрации президента США Джозефа Байдена и подчеркнуло, что Вашингтону следует придерживаться международных норм.

"Наглая американская агрессия совпала с присутствием в Дамаске спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и представляет собой сигнал игнорирования Америкой роли международной легитимности в урегулировании кризис в Сирии", сказано также в заявлении МИД САР.

Ранее Пентагон обнародовал заявление, в котором подтвердил факт нанесения аваиаудара по военной инфраструктуре проиранских вооруженных групп на границе Ирака и Сирии. По словам американских военных, атака стала ответом на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке.

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