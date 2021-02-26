Минпромторг расширил перечень автомобилей для "налога на роскошь"

В 2021 году число моделей автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", увеличилось на 87 моделей. Это следует из обновленного перечня легковых автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, подготовленного Минпромторгом (имеется в распоряжении "РГ"), для расчета этого вида фискальных сборов. Всего в списке 1387 позиций.

Как следует из перечня, больше всего моделей прибавилось в категории автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей - плюс 34 модели, а также в категории авто стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей - 31 модель. В самом массовом сегменте авто, стоимость которого колеблется в пределах от 3 млн до 5 млн рублей, количество моделей, владельцам которых придется платить "налог на роскошь" увеличилось всего на 3 единицы.

В Минпромторге напомнили, что перечень составляется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий. Формируется он на основании данных, предоставленных в министерство производителями транспортных средств и их уполномоченными лицами. "Минпромторг России не ставит цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и отражает ту информацию, которая представлена вышеуказанными организациями", - подчеркнули в министерстве.

Как ранее сообщали "РГ" в Минфине, в компетенции которого находится изменение подхода к расчету данного налога, ведомство "не рассматривает вопрос о внесении изменения в Налоговый кодекс в части корректировки его пороговых значений".

Напомним, что установленный порог в 3 млн рублей как критерий отнесения автомобилей под категорию "роскоши" не пересматривался с момента его введения в 2014 году. Но если тогда под категорию "роскошных" попадали чуть более 100 моделей автомобилей, то в перечне на 2020 год их насчитывалось уже 1300.

Причем, как пояснили ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС), собственникам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они купили машину со скидкой, поскольку для расчета налога используется не цена, указанная в договоре купли-продажи, а стоимость автомобиля из перечня, подготовленного Минпромторгом на основании сведений от производителей.