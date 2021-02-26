Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 31, ст. 3921; N 52, ст. 6453; 2012, N 10, ст. 1166; N 24, ст. 3071; 2013, N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4262) следующие изменения:

1) в части второй:

а) в пункте "г" слова "его применения, -" заменить словами "его применения;";

б) дополнить пунктом "д" следующего содержания:

"д) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -";

2) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, пунктом "а" части третьей настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.".

Статья 2

В пункте 3 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 53, ст. 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 44, ст. 6894) слова "230 частями второй и третьей" заменить словами "230 частями второй, третьей и четвертой".

Президент Российской Федерации В. Путин