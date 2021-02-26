О Бивисе и Батт-хеде выйдет новый полнометражный фильм

Культовые персонажи с минусовым iq Бивис и Батт-хед станут героями еще одного полнометражного анимационного фильма.

Соответствующий анонс размещен на YouTube-аккаунте канала Comedy Central.

Проект готовится эксклюзивно для сервиса Paramount+, запуск которого состоится уже через неделю. Названия пока нет.

Оригинальный сериал выходил на MTV с 1993 по 1997 год. В 1996-м вышла первая полнометражка - "Бивис и Батт-хед уделывают Америку". В 2011-м вышли 22 эпизода 8-го сезона.

В прошлом году канал объявил о планах на перезапуск франшизы.

Плюс обещали перезапустить и "Дарью", спин-офф B&B.