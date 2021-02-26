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26.02.2021 16:09
Рубрика: Спорт

Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
В пятницу, 26 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. После вылета "Краснодара" российских клубов в этом турнире не осталось.
Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images
Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images
Фото: АР
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По итогам жеребьевки самое интересное противостояние ожидает болельщиков английского "Манчестер Юнайтед" и итальянского "Милана". Донецкий "Шахтер" ожидает встреча со своим бывшим главным тренером Паулу Фонсекой, который возглавляет "Рому".

Обидчик "Краснодара" и ЦСКА - загребское "Динамо" - сыграет с английским "Тоттенхэмом". Команда самого титулованного тренера турнира Унаи Эмери "Вильярреал" встретится с киевским "Динамо".

В остальных парах сыграют:

"Аякс" (Голландия) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) и "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия).

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 марта.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" Спортивные организации Футбольные клубы "Милан" Лига Европы 2019/2020

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