Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 26 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. После вылета "Краснодара" российских клубов в этом турнире не осталось.
Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images
По итогам жеребьевки самое интересное противостояние ожидает болельщиков английского "Манчестер Юнайтед" и итальянского "Милана". Донецкий "Шахтер" ожидает встреча со своим бывшим главным тренером Паулу Фонсекой, который возглавляет "Рому".
Обидчик "Краснодара" и ЦСКА - загребское "Динамо" - сыграет с английским "Тоттенхэмом". Команда самого титулованного тренера турнира Унаи Эмери "Вильярреал" встретится с киевским "Динамо".
В остальных парах сыграют:
"Аякс" (Голландия) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) и "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия).
Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 марта.