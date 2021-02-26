Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки самое интересное противостояние ожидает болельщиков английского "Манчестер Юнайтед" и итальянского "Милана". Донецкий "Шахтер" ожидает встреча со своим бывшим главным тренером Паулу Фонсекой, который возглавляет "Рому".

Обидчик "Краснодара" и ЦСКА - загребское "Динамо" - сыграет с английским "Тоттенхэмом". Команда самого титулованного тренера турнира Унаи Эмери "Вильярреал" встретится с киевским "Динамо".

В остальных парах сыграют:

"Аякс" (Голландия) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) и "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия).

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 марта.