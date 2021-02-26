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26.02.2021 00:50
Рубрика: Спорт

"Краснодар" проиграл в Загребе "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Текст: Александр Ершов
Футболисты "Краснодара" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы уступили в Загребе местному "Динамо" - 0:1 (0:1). В первой встрече со счетом 3:2 также победили хорваты, которые и вышли в следующий раунд турнира. Теперь в еврокубках не осталось ни одного российского клуба.
Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости
Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости

В увлекательном поединке недельной давности в столице Кубани "быки" временами показывали очень симпатичный атакующий футбол, однако многочисленные ошибки в обороне привели сразу к трем пропущенным мячам.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Названы составы "Краснодара" и "Динамо" на матч Лиги Европы

Хотя главный тренер "черно-зеленых" Мурад Мусаев сразу после первой встречи ("Еще ничего не потеряно: есть ответная игра, и "Краснодар" по-прежнему имеет шансы пройти дальше в Лиге Европы") и на предматчевой пресс-конференции уже в Загребе ("У нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию") говорил о вполне возможном реванше, практически все авторитетные футбольные эксперты в нашу команду не верили. А чуть ли не единственным преимуществом считали отсутствие на стадионе "Максимир" болельщиков, при которых хорваты всегда действуют особенно вдохновенно.

А так как для прохода в 1/8 финала Лиги Европы требовалась не просто победа, а с преимуществом не менее чем в два мяча (или, например, 4:3), то они единодушно сошлись во мнении, что для этого "быкам" потребуется совершить на поле не иначе как спортивный подвиг…Тем более что вне заявки оказался главный бомбардир Маркус Берг, а в ворота встал вратарь-дебютант Станислав Агкацев. Наставник гостей Мурад Мусаев все-таки решился заменить им выглядевшего крайне неуверенным в последних поединках 35-летнего Евгения Городова.

О новичке известно совсем немного: девятого января ему исполнилось 19 лет, футболом начал заниматься в ДЮСШ "Спартак" города Владикавказа, выступал до сегодняшнего дня только за ФК "Краснодар-3" в ПФЛ и "Краснодар-2" в ФНЛ. Ни разу не выходил на поле в составе главной команды "быков". Но уже на второй минуте юный голкипер довольно уверенно в броске отбил мяч, сильно посланный Иванушецом с линии штрафной. А затем еще раз спас и после опасного стандарта, исполненного Оршичем

В свою очередь, и гости провели пару атак по правому флангу, но прострелы на партнеров у Кабелла и Смольникова не удались. После чего динамовцы отдали мяч "быкам", отошли назад, явно рассчитывая проводить разящие контратаки, которые им так хорошо удавались в прошлый четверг в Краснодаре. На 19-й минуте Иванушец снова выстрелил издали, однако Агкацев вытащил мяч в правом от себя углу.

Ну а затем "быки" по уже печальной для себя традиции последних поединков попросту "привезли" гол в свои ворота. Кабелла замешкался недалеко от центра поля, хорваты обокрали кубанского француза, с помощью трех передач довели мяч до Оршича, спокойно пославшего его в сетку из центра штрафной - 0:1, 31-я минута. Теперь "Краснодар" для общей виктории должен был забивать не менее трех мячей.

Фото: Александр Нестеров/РИА Новости
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В дебюте второй половины "быки" все-таки старались отыскать, где у них "спрятаны" фирменные комбинации с использованием большого числа коротких передач, однако те словно были забыты на домашней арене. А до действовавшего на позиции центрфорварда Классона мяч вообще не доходил. Не особенно помогло в организации атакующих действий и появление на поле сразу трех новых футболистов кубанцев - Ари, Олссона и Сулейманова.

Ну а хозяева, причем, как показалось со стороны, без особого напряжения контролировали игру. Причем временами даже запирали оппонента в штрафной, заставляя защитников просто подальше выносить оттуда мяч.

В результате "Краснодар" не только проиграл третий матч подряд, но и в течение нескольких дней умудрился с треском вылететь сразу из двух важнейших турниров: "быки" в минувшее воскресенье в 1/8 финала Кубка России уступили дома "Сочи" (1:2), а теперь еще и покинули Лигу Европы. Теперь у кубанцев осталось только первенство страны, где они на данный момент занимают всего лишь седьмое место, с серьезным отставанием от лидеров.

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