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26.02.2021 13:43
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал решение по сертификатам вакцинации в ЕС

Текст: Кира Латухина
Россия проанализирует ситуацию с введением электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать то, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения таких сертификатов, и на вопрос, повлияет ли это на соответствующий процесс в России, Песков заметил, что пока говорить преждевременно. "Но подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", - сказал он.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Не думаю, конечно, что какие-то нюансы сейчас проработаны и понятны самим странам-членам. Но в случае, если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться, и с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа", - считает Песков.

Пока никаких международных договоренностей на этот счет нет и они вряд ли возможны, убежден пресс-секретарь президента. В данном случае это процессы внутри Евросоюза, уточнил он. "Но будем, конечно, самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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