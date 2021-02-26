Песков прокомментировал видео с дипломатами на дрезине

Дипломатическая служба сложна и сурова, бывают разные ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе видео с уезжающими из КНДР на дрезине российскими дипломатами.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале МИД РФ. Железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии, и часть пути дипломатам пришлось преодолеть на дрезине, которую они же и толкали.

Песков сначала предложил обратиться за комментариями в МИД. А затем подчеркнул, что "дипломатическая служба очень терниста и очень сложна". "Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле, это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты", - заключил он.