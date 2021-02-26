Показ сериала "Одноклассников" стартует 25 марта

Соцсеть "Одноклассники" отметит свое 15-летие выпуском первого собственного сериала "Пять с плюсом". Главные роли в нем сыграют Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артем Ешкин.

О съемках "Одноклассниками" собственного сериала сообщалось еще в 2018 году, однако подготовить его к показу удалось только сейчас.

"Производство комедийного сериала стало новым шагом "ОК" в работе с собственным профессиональным контентом после успеха сразу нескольких шоу на платформе соцсети, включая вечернее шоу со звездами "ОК" на связи!", - рассказали о причинах создания сериалов представители соцсети. Премьера состоится 25 марта. Всего в проекте десять серий, которые будут выходить по одной в неделю.

Сериал рассказывает том, как молодая пара, Оля и Стас, решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. В итоге получается развеселое "общежитие" - примерно такое же, как то, которое существует сегодня в любой социальной сети.

"Жанр и фабула сериала были выбраны на основе анализа предпочтений зрителей собственных шоу соцсети и контента, который публикуется в "ОК" другими правообладателями. В "ОК" наиболее популярен развлекательный контент, поэтому создатели остановились на формате комедийного сериала", - говорится в релизе проекта, присланном в редакцию "РГ".

Режиссер сериала - Дина Штурманова, известная по работам в проектах "Интерны", "Универ", "Гражданский брак". Уже можно полюбоваться трейлером, который сегодня появился в официальной группе проекта. А сама группа станет центром информации о сериале: в ней будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта.

С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии "Одноклассники" обеспечат всем зрителям интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.