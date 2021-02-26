Поможет ли новый порядок приема экзаменов на права повысить уровень подготовки водителей?

Принимать экзамены на права с 1 апреля будут по новым правилам. Вместо трех экзаменов останется два, появятся новые критерии оценки. Результат экзамена смогут аннулировать, равно как и выданное водительское удостоверение. В общем, с этой даты вступают в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения и все подзаконные акты по части приема экзаменов.

Минус один экзамен

Для получения прав на легковые автомобили отменяется экзамен по первоначальным навыкам управления, который проходил на площадке, за что его в обиходе так и называли - "площадка". На нем проверялись умения заезжать в гараж, разворачиваться в ограниченном пространстве, маневрировать, трогаться в горку, парковаться.

Пока кандидаты в водители сдают три экзамена. Первый - теория, которая проверяется в кабинете по электронным билетам с помощью компьютеров. Второй - пресловутая "площадка". И третий экзамен - умение управлять в городе, то есть в реальных дорожных условиях, в потоке машин, и при этом выполнять команды экзаменатора.

Но с 1 апреля 2021 года вступит в силу та часть постановления правительства, которая предусматривает полную отмену экзамена на проверку навыков управления автомобилем - "площадку". Как показывает статистика, в основном аварии с начинающими водителями происходят не на парковках и не на въездах в гараж. И уж точно такие ДТП не несут угрозы жизни и здоровью граждан. Большинство аварий с тяжелыми последствиями происходит из-за несоблюдения начинающими водителями очередности проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении при перестроении, несоблюдения требования знаков, неумении двигаться со скоростью потока, совершать обгон и т.п. Именно на это и будут обращать внимание инспекторы во время приема практического экзамена. А насколько кандидат владеет навыками управления автомобилем, можно выявить только в условиях городского движения.

Как ранее рассказывал начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров, уходит экзамен, на котором кандидатов в водители проверяли на то, что на аварийность никак не влияет.

- Город и площадка - это все-таки принципиально разные вещи, - отмечает Роман Мишуров. - Если человек уверенно чувствует себя на площадке, это еще не значит, что он сможет адекватно реагировать на различные ситуации, возникающие в процессе участия в дорожном движении. "Натаскивание" на выполнение определенных упражнений само по себе не является показателем того, что кандидат в водители не создаст проблем на дороге для себя и окружающих, сумеет правильно взаимодействовать с другими участниками дорожного движения - автомобилистами и пешеходами. Поэтому здесь все-таки гораздо важнее убедиться в том, что будущий водитель умеет уверенно ориентироваться именно в реальных дорожных условиях.

Для кандидатов в водители отмена этого экзамена даже выигрышна в смысле экономии времени. Ведь как ни крути, а на один экзамен требуется потратить день.

Для тех, кто собирается получать права на мопед, мотоцикл или квадрицикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться на площадке.

Мотоциклисты будут сдавать экзамен по-прежнему на площадке. Фото: Михаил Синицын

Оценка "не сдал"

Экзамен может начинаться с площадки или закрытой территории и продолжится уже в городских условиях. Или сразу в городе. Инспекторы обязательно будут проверять умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.

Напомним, что уже более полугода обучать кандидатов в водители можно на автомагистралях, давая ему возможность адаптироваться к реальным условиям движения. Чтобы не вышло так, что человек обучился, получил права, а потом выехал на магистраль и растерялся, потому что на таких скоростях еще не ездил.

Перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов, содержится в административном регламенте по приему экзаменов. Ошибки и нарушения в нем разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен немедленно прекращается, вынесены в отдельный блок. В этот блок отнесены, например, такие ошибки, как непристегнутый ремень безопасности и пользование телефоном во время движения.

Напомним, что сейчас по действующему регламенту пользование телефоном вовсе не регламентируется, а непристегнутый ремень относится к средним нарушениям, за которые назначается 3 балла.

Всего в перечне содержится 15 грубых нарушений. И да, из него ушла такая ошибка, как невыполнение (игнорирование) задания экзаменатора. Как пояснили "РГ" в Госавтоинспекции, кандидату в водители просто дали второй шанс на исправление ошибки. Дело в том, что очень часто при прекращении экзамена на этом основании кандидаты жалуются на то, что якобы не услышали задания. Поэтому в исправленной версии "игнорирование" задания перенесено в более легкие нарушения, которые оцениваются в 3 балла. То есть один раз не услышать экзаменатора кандидат в водители может.

Если кандидат едет без всякой причины слишком медленно, он получит 1 штрафной балл. А если при этом он еще и создает помехи в движении остальным, то 2 балла. Набрав 5 баллов, кандидат получит оценку "не сдал", и экзамен прекратится.

Мотоцикл без изменений

Практический экзамен для мотоциклистов почти не изменился. Но были изменены некоторые упражнения. Например, "габаритная восьмерка". Кандидату в водители будет предложено проехать по заданной траектории в форме "восьмерки" в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Экзамен на подкатегорию "В1" (квадрициклы и трициклы) дополнен проверкой навыков торможения и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом.

Тайный маршрут

Больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, то есть натаскать кандидатов в водители на соответствующий маршрут станет невозможно. Устанавливается лишь перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены.

- Это исключит его "заучивание наизусть", - пояснял Роман Мишуров "Российской газете". - Сейчас маршруты заранее известны, и их всего три. По новым правилам маршруты будут свободными - определяются лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться, выполняя необходимый перечень упражнений и заданий.

Также уточнены сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Кандидату в водители, не сдавшему теорию, назначат следующую попытку не ранее чем через 7 дней, но и не позднее чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат уже не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее чем через 60 дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначат не ранее чем через месяц, но и не позднее 3 месяцев.

Кроме того, в экзаменационные машины во время приема экзамена допустили помимо инспектора и кандидата в водители представителя автошколы, других кандидатов, а также наблюдателей, что будет способствовать дополнительной открытости этого процесса.

Во время приема экзамена в машины допустили, помимо инспектора и кандидата в водители, представителя автошколы, других кандидатов, а также наблюдателей, что будет способствовать дополнительной открытости этого процесса

Экзамен аннулируют

Еще один важный пункт: результат экзамена можно будет аннулировать. Само собой, при аннулировании результата будет назначен новый экзамен.

Аннулировать результаты экзаменов можно будет в следующих случаях: по жалобе кандидата в водители, которая подтвердилась по результатам ее рассмотрения, если представленные документы признаны поддельными или не подтвердилась выдача иностранного водительского удостоверения при его обмене.

В случае если выяснится, что экзамен проведен с нарушением установленных правил, водительское удостоверение будет аннулировано до его выдачи. Все это прописано в регламенте.

При этом для большей объективности жалобы на решение экзаменатора рассматриваются комиссией, состоящей как минимум из трех уполномоченных должностных лиц. В случае удовлетворения жалобы решение комиссии и будет основанием для аннулирования результата проведенного экзамена.

Также предусматриваются процедуры аннулирования и водительских удостоверений. Одно из оснований - сообщение о смерти владельца прав.

Кандидату в водители, успешно сдавшему экзамены, не будет выдано водительское удостоверение, если водитель был лишен прав и срок лишения уже истек, но он не выполнил условия возврата водительского удостоверения. Например, не прошел проверку знаний ПДД. Или не оплатил штраф. Пока эти условия не будут выполнены, новое водительское удостоверение ему не выдадут.

Также кандидата в водители не допустят к экзамену, если выяснится, что в период его обу­чения у автошколы не было лицензии на такую деятельность.

Кандидата в водители не допустят к экзамену, если выяснится, что в период его обучения у автошколы не было лицензии

Автошкола с привязкой

В регламенте прописано, что проведение экзаменов осуществляется по месту профессионального обучения в составе организованных групп кандидатов в водители в соответствии с Порядком взаимодействия с образовательными организациями. Проще говоря, если вы отучились в автошколе, получили в ней соответствующий документ, то вместе с группой этой автошколы вы и сдаете экзамен в том подразделении Гос­автоинспекции, к которому эта автошкола прикреплена.

Предлагается сделать так, чтобы кандидат в водители сдавал экзамен в группе от автошколы в том подразделении, к которому "привязана" автошкола. Это позволит снизить коррупционные риски, а заодно усилить контроль за автошколами. Ведь тогда будет точно известно, сколько учеников она обучает. И может ли она столько обучать. Кроме того, это сильно затруднит торговлю свидетельствами об окончании автошколы, без которых на экзамен в Госавтоинспекцию не попасть.

Когда была отменена так называемая самостоятельная подготовка, получить водительское удостоверение стало возможным только после обучения в автошколе. Но со временем недобросовестные образовательные организации адаптировались и стали выдавать свидетельства о получении профессии "водитель" практически без обучения. Понятно, что за качество знаний и умений будущего водителя они не отвечали.

После вступления в силу в ноябре 2014 года новых правил проведения экзаменов при минимальном снижении их количества проведенных ГИБДД экзаменов число выданных водительских удостоверений значительно сократилось. В 2015-м было проведено 7,8 миллиона экзаменов и выдано 1 миллион 850 тысяч водительских удостоверений. В 2019 году проведено 8,1 миллиона экзаменов. Но выдано уже 1,3 миллиона прав. В 2020 проведено 7,7 миллиона экзаменов, и выдано чуть меньше 1,27 миллиона прав.

Общее снижение как числа экзаменов, так и получивших водительское удостоверение в прошлом году объясняется мерами, принятыми в связи с пандемией. Автошколы не работали. Но как объяснить снижение уровня подготовки водителей? Если в 2015-м кандидаты в водители в среднем сдавали 4,2 экзамена, то в 2019-м - уже 6,2, а в 2020-м - 7,2.

Привязка автошколы к подразделениям позволит усилить и контроль за подготовкой водителей. И собственно, ответственность автошколы за качество подготовки. Если кандидат сдал все внутренние экзамены в автошколе на отлично, получил свидетельство о профессии водитель, то почему он не может сдать экзамен в Госавтоинспекции? Значит, автошкола должна его доучить, а не выпускать неподготовленного кандидата на экзамен на водительское удостоверение.

Реформа продолжается

Вступающими в силу 1 апреля поправками реформа подготовки водителей не заканчивается. В настоящее время подготовлены поправки в закон о безопасности дорожного движения. Сейчас обучаться управлять легковушкой или грузовиком можно с 16 лет. А сесть в качестве ученика за руль автобуса, троллейбуса или трамвая - с 20 лет. Поправка в закон допускает, что те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, может получить права в 17 лет в том случае, если будет управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим. Условия такого управления и требования к сопровождающему будут установлены правительством.

Также поправки в закон изменят порядок получения прав на управление автобусами. Получить их смогут только те, у кого есть стаж управления другими категориями: "В" или "С" или "С1", "D1". Единственное исключение - водители, которых готовят для службы в армии.

Сейчас обучиться и получить права на автобусы может любой желающий, даже если он вообще никаким транспортом до этого не управлял. Это при том, что ему предстоит возить пассажиров в большом количестве.

Напомним, что допуск к управлению автобусами только при наличии стажа был еще в СССР. В Германии без опыта вождения легкового автомобиля также не открыть категорию "D". Категория "В" там - базовая. Не имея ее, можно получить права только на мотоцикл.

Еще одна важная особенность поправок в закон - разрешение управлять составами транспортных средств низших категорий, если у водителя есть высшая. Например, есть у водителя открыты категории "В", "С" и "Е" к "С", то он может управлять легковым автомобилем, грузовиком, а также грузовиком с прицепом. А управлять легковым автомобилем с тяжелым прицепом уже не может. Для этого ему надо пройти обучение и сдать на права категории "Е" к "В". Согласитесь, что это несколько странно. Поэтому и предлагается при получении категории "Е" к "С" разрешить управлять легковым автомобилем с прицепом, если открыта категория "В".

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".