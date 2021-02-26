Попова: Россия лучше других стран проходит пандемию

Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидпроцесса, он значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии выставки, посвящtнной истории российского лидерства в области вирусологии, в Российском историческом обществе.

Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом "Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков", - цитируют слова Поповой РИА Новости. Глава Роспотребнадзора уточнила, что возможность вакцинации тремя вакцинами в России - невероятный результат, которым следует гордиться.