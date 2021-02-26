Право на парковку инвалидам оформят без привязки к месту жительства

Как пояснили в Миэкономразвития, документ расширяет перечень услуг, за которыми можно обратиться в любой МФЦ или ближайшее подразделение профильного госоргана вне зависимости от адреса регистрации человека.

Точно также теперь выдается специальное разрешение на международные автомобильные перевозки опасных грузов, предоставляется информация из федерального реестра инвалидов и единой государственной информационной системы социального обеспечения, подается заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и проводится аттестация по вопросам промышленной безопасности в сфере электроэнергетики.

"Все это позволит усовершенствовать механизм предоставления социально значимых государственных услуг и повысить их доступность для граждан", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Изменениями предусмотрено и получение гражданами и организациями информации о зарегистрированных некоммерческих организациях посредством подачи единого заявления (комплексного запроса).