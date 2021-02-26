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26.02.2021 14:55
Рубрика: Пенсии и пособия

Право на парковку инвалидам оформят без привязки к месту жительства

Текст: Елена Манукиян
Внести автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, чтобы получить право на льготную парковку, теперь можно без привязки к месту жительства. Услуга будет оказываться по экстерриториальному принципу. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как пояснили в Миэкономразвития, документ расширяет перечень услуг, за которыми можно обратиться в любой МФЦ или ближайшее подразделение профильного госоргана вне зависимости от адреса регистрации человека.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Мишустин расширил перечень экстерриториальных госуслуг

Точно также теперь выдается специальное разрешение на международные автомобильные перевозки опасных грузов, предоставляется информация из федерального реестра инвалидов и единой государственной информационной системы социального обеспечения, подается заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и проводится аттестация по вопросам промышленной безопасности в сфере электроэнергетики.

"Все это позволит усовершенствовать механизм предоставления социально значимых государственных услуг и повысить их доступность для граждан", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Изменениями предусмотрено и получение гражданами и организациями информации о зарегистрированных некоммерческих организациях посредством подачи единого заявления (комплексного запроса).