Пушков назвал условие для начала развала НАТО

НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, альянс сегодня не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся западный мир: от терроризма до пандемии коронавируса. При этом НАТО героически борется с придуманными и чисто гипотетическими угрозами.

С распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла смысл существования. Поэтому президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нужна "российская угроза". "Это практически единственная основа для существования альянса и сохранения стратегического контроля США над Европой", - написал Пушков в своем Telegram.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о том, что тезис о "российской угрозе" вновь используется для сплочения трансатлантических рядов. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ". По мнению Косачева, Мюнхенская конференция изначально создавалась "для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса" и продолжает выполнять эту функцию.