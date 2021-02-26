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26.02.2021 07:03
Рубрика: Власть

Пушков назвал условие для начала развала НАТО

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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По его словам, альянс сегодня не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся западный мир: от терроризма до пандемии коронавируса. При этом НАТО героически борется с придуманными и чисто гипотетическими угрозами.

С распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла смысл существования. Поэтому президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нужна "российская угроза". "Это практически единственная основа для существования альянса и сохранения стратегического контроля США над Европой", - написал Пушков в своем Telegram.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о том, что тезис о "российской угрозе" вновь используется для сплочения трансатлантических рядов. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ". По мнению Косачева, Мюнхенская конференция изначально создавалась "для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса" и продолжает выполнять эту функцию.

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