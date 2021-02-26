Собянин предложил оставить Лубянской площади нынешний вид

Памятник на Лубянской площади в Москве устанавливать не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Он объявил о приостановке голосования на портале "Активный гражданин", где нужно выбирать из двух вариантов: возвращение памятника Дзержинскому или новый памятник Александру Невскому.

"Я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - написал Собянин.

Он объяснил это тем, что хотя "Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества", но после двух дней голосования стало очевидно, что "общественное мнение разделилось примерно пополам". А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов, считает градоначальник. "И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей", - подчеркнул Собянин.

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля. Москвичам предложили выбрать между памятником Феликсу Дзержинскому скульптора Вучетича, установленного в 1958 году и снесенного в ночь на 23 августа 1991 года после провала путча, и новым памятником князю Александру Невскому.