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26.02.2021 13:05
Рубрика: Авто

Столичная ГИБДД оформила более 90 тысяч протоколов за неуплату штрафов

Текст: Владимир Баршев
Госавтоинспекция продолжает работу по выявлению злостных неплательщиков штрафов.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Так, во время патрулирования в Западном округе столицы в районе Можайского шоссе сотрудниками дорожно-патрульной службы была обнаружена иномарка, припаркованная с нарушением правил, а водитель отсутствовал. Автоинспекторы вызвали эвакуатор для помещения автомобиля на специализированную стоянку.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Через некоторое время подошла женщина и села в машину. Несмотря на требования сотрудников полиции, предъявлять документы она отказывалась. В результате чего в отношении 39-летней гражданки составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Женщина была доставлена в ОМВД по району Можайский, где сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нее также составлено 64 административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП "Неуплата административного штрафа в срок". Прибывшим сотрудникам службы судебных приставов гражданка оплатила задолженность в размере 39 тысяч рублей.

Всего с 1 января по 15 февраля этого года сотрудниками ГИБДД составлено более 90 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания".

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с этой статьей неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке на дороге сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационных и экзаменационных действий.

В регионах Авто ПДД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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