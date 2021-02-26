Столичная ГИБДД оформила более 90 тысяч протоколов за неуплату штрафов

Госавтоинспекция продолжает работу по выявлению злостных неплательщиков штрафов.

Так, во время патрулирования в Западном округе столицы в районе Можайского шоссе сотрудниками дорожно-патрульной службы была обнаружена иномарка, припаркованная с нарушением правил, а водитель отсутствовал. Автоинспекторы вызвали эвакуатор для помещения автомобиля на специализированную стоянку.

Через некоторое время подошла женщина и села в машину. Несмотря на требования сотрудников полиции, предъявлять документы она отказывалась. В результате чего в отношении 39-летней гражданки составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Женщина была доставлена в ОМВД по району Можайский, где сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нее также составлено 64 административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП "Неуплата административного штрафа в срок". Прибывшим сотрудникам службы судебных приставов гражданка оплатила задолженность в размере 39 тысяч рублей.

Всего с 1 января по 15 февраля этого года сотрудниками ГИБДД составлено более 90 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания".

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с этой статьей неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке на дороге сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационных и экзаменационных действий.