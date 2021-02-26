За сутки поступило всего 32 заявки о подтоплениях столичных территорий

Две недели столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая последствия погодных аномалий. Сначала очищали дороги от снега, теперь ликвидируют обильное таяние снежных масс. Ликвидируют городские подтопления из-за активного таяния снега 2 тысячи человек и 400 единиц техники. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как рассказал Бирюков, еще вчера утром в столице температура воздуха была -17 градусов, сейчас она держится на уровне +4...+6. Из-за стремительного прогрева воздуха, началось активное таяние снега. Менее чем за сутки 10-сантиметровый слой превратился в лужи. Чтобы предотвратить возможные серьезные подтопления территорий в городе, к силам ГБУ Мосводосток подключились специалисты Мосводоканала и "Автомобильных дорог". Работа идет в круглосуточном режиме.

- Подготовились к непогоде заранее, поэтому за минувшие сутки было всего 32 обращения о подтоплениях, - рассказал Бирюков. - Все дорожные и коммунальные службы продолжают работу по очистке от снега дворов, уличных пространств, проводят зачистку кровель, вывозят снег на снегоплавильные пункты. Оперативная работа поможет избежать обильного снеготаяния.

Он отметил, что в ближайшее время начнется работа по устройству водоотводных кюветов вдоль канав и дорожного полотна дорог, подготовка в водопропуску. "Сил, средств и людских ресурсов хватает, чтобы справиться и с этой работой", - сказал Бирюков.