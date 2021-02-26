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26.02.2021 04:51
Рубрика: Происшествия

Грязекаменные потоки с Ключевской сопки пройдут возле камчатского поселка

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае на Ключевском вулкане до 1,2 километра увеличилась длина двух лавовых потоков, извергающихся из трещин на северо-западном склоне.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, по руслам речек Крутенькая и Киргурич начали двигаться грязекаменные потоки. Самый длинный из них вышел в район совхозных полей в восьми километрах от поселка Ключи.

"Составлена уточненная схема вероятного направления распространения грязекаменных потоков. Они не будут задевать Ключи - расстояние будет не менее 2,5-3 километров", - отметил ученый.

По его словам, на истоке побочного прорыва на склоне Ключевского вулкана начал образовываться шлаковый конус. Его высота уже достигла 50 метров.

Напомним, что побочный прорыв из двух параллельных трещин произошел на Ключевской сопке 18 февраля на высотке 2850 метров.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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