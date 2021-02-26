Уехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

Российские дипломаты и члены их семей, накануне покинувшие Северную Корею на дрезине, вылетели из Владивостока в Москву. Об этом на своей странице в Facebook сообщило представительство МИД во Владивостоке.

В ведомстве напомнили, что из-за действующих в КНДР антиковидных мер и ограничений на международное авиа- и железнодорожное сообщение покинуть страну по-другому просто-напросто невозможно.

Накануне о необычном способе передвижения сообщили в МИД РФ. Так, восемь российских дипломатов и их родных в течение 32 часов добирались до границы на поезде, два часа - на автобусе, а затем еще целый километр перемещались по железной дороге на несамоходной дрезине, в том числе по мосту через реку Туманган. По эту сторону российско-северокорейской границы группу россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный приморскими властями автобус, который доставил их в аэропорт.