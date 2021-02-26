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26.02.2021 04:36
Рубрика: Происшествия

В Улан-Удэ арестовали водителя, насмерть сбившего двух подростков

Текст: Юлия Гарднер

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ на два месяца арестовал водителя, который 23 февраля насмерть сбил двух подростков.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 апреля 2021 года", - говорится на сайте суда.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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В минувший вторник подозреваемый сбил на регулируемом пешеходном переходе парня и девушку 2004 годов рождения, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Подростки скончались на месте происшествия.

Водитель скрылся и бросил машину на следующем перекрестке. Несколькими часами ранее он угнал ее у своего родственника. Ехал с выключенными фарами и без габаритных огней, в момент ДТП был пьян.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 166 ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения") и по пунктам "а", "б" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения преступления").

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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