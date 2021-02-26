МЧС: Под завалами пристроя в Нижнем Новгороде больше не осталось людей

В результате взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде пострадали три человека. Как выяснилось, под завалами находилась лишь одна женщина, которую извлекли спасатели.

Уточненную информацию по количеству пострадавших сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области. Разбор завалов продолжается. Пострадавшего мужчину доставили в травмпункт, женщину - госпитализировали, а еще одну женщину, которая находилась под завалами, доставили в Университетскую клинику ПИМУ.

Сегодня власти намерены привлечь экспертов для оценки состояния дома. "До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице", - пояснил замглавы города Дмитрий Сивохин.

Дом не газифицирован, однако рядом с ним проходит газопровод: сейчас специалисты пытаются оценить его состояние. От тепло- и водоснабжения дом отключен не был.

Напомним, сообщение о взрыве газа в пристрое 12-этажного дома на Мещерском бульваре, где располагалось кафе, поступило сегодня утром. После хлопка начался пожар, пострадало более сотни оконных проемов. Жители были эвакуированы.