Дом в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, не был газифицирован

Дом в Нижнем Новгороде, где этим утром произошел взрыв, не был газифицирован. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Ваперий Синьков.

- Здесь сейчас работают и газовые службы, и представители Росгвардии, и наша лаборатория для того, чтобы определить и понять причины, потому что дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ у нас нет пока оснований, - сказал Синьков.

Напомним, взрыв произошел этим утром на Мещерском бульваре в пристройке к 12-этажному дому, в которой находилось кафе. После в помещении начался пожар и эвакуация людей. Пункт временного размещения для них развернули в ближайших школах. Там же оказывают помощь психологи МЧС России.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России. Пока известно об одном пострадавшем, получившем ранения. Также спасатели установили связь с женщиной, которая находится под завалами здания.