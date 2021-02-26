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26.02.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

Установлена связь с женщиной, находящейся под завалами в Нижнем Новгороде

Текст: Яна Шамаева

Спасателям Нижнего Новгорода удалось установить связь с женщиной, которая находится под завалами кафе. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Ваперий Синьков.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

- На месте прибытия зафиксировано обрушение здания кафе на площади порядка 50 метров. По предварительным данным, пострадал один человек, который находился в стоматологической поликлинике. Сейчас на месте проведения разбора завала имеются люди, под завалами мы установили связь с одной женщиной, сейчас работаем со спасателями, чтобы оперативно ее извлечь и передать медицинским службам, - сказал Синьков.

Напомним, взрыв бытового газа произошел этим утром на Мещерском бульваре в пристрое к 12-этажному дому, в котором находилось кафе. После в помещении на площади в 30 квадратных метров начался пожар. В доме началась эвакуация, пункт временного размещения развернули в ближайших школах. Там же людям оказывают помощь психологи МЧС России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Взрывы газа в домах

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