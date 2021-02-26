Минздрав: Извлеченная из-под завалов нижегородка в тяжелом состоянии

Состояние женщины, которую спасатели достали из-под завалов разрушенного взрывом здания в Нижнем Новгороде, оценивается как тяжелое. Пациентка находится в реанимации.

У женщины 35 процентов ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. Ей делают бронхоскопию: медики подозревают наличие термоингаляционной травмы, сообщили в минздраве Нижегородской области.

Одного из троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, его самочувствие опасений у врачей не вызывает. Еще одну женщину госпитализировали в городскую больницу №39, там ей сделали КТ-обследование, нейрохирурги провели осмотр. Пациентка также будет лечиться амбулаторно.

Напомним, взрыв газа в пристрое 12-этажного жилого дома на Мещерском бульваре произошел сегодня утром. Жителей эвакуировали. Дом не газифицирован, однако вблизи проходит газопровод. Его состояние анализируют специалисты.