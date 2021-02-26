Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

Опубликовано видео с места взрыва в кафе на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. На нем показано, что от взрывной волны обрушились не только конструкции помещения, но и разбило стекла рядом припаркованных автомобилей.

Из-под завалов идет дым, выбиты окна первых этажей, на территории работают экстренные службы региона.

Напомним, взрыв бытового газа произошел этим утром в пристройке к 12-этажному дому, в которой находилось кафе. После в помещении на площади в 30 квадратных метров начался пожар. В доме объявили эвакуацию, пункт временного размещения развернули в ближайших школах.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России. Пока известно об одном пострадавшем, получившем ранения.