Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида при входе в магазин

Суд в Кирове отпустил мужчину, который пнул инвалида, медленно заходившего в магазин. Об этом со ссылкой на Следственное управление СК России по региону сообщает РИА Новости.

- Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу​​​. Сейчас мужчине избрана мера в виде подписки о невыезде, - сказали в СК.

После заседания ранее задержанный мужчина ушел. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пнул ногой в спину 52-летнего инвалида при входе в магазин. От сильного удара тот упал.

Позже личность "героя" ролика установили. Им оказался 33-летний кировчанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 116 УК России "Побои". Из-за резонанса следователи попросили полицию передать дело в региональное следственное управление.