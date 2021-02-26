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26.02.2021 06:30
Рубрика: Происшествия

Новосибирский экс-чиновник пойдет под суд за взятку в 700 тысяч рублей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи передали в суд уголовное дело бывшего сотрудника мэрии Новосибирска, который за взятку в 700 тысяч рублей обещал урегулировать земельный вопрос.

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Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, экс-чиновника задержали после того, как он получил часть незаконного вознаграждения в 100 тысяч рублей. Уголовное дело о получении крупной взятки было возбуждено сотрудниками Управления ФСБ по Новосибирской области, а расследование вел второй отдел по особо важным делам регионального СУ СКР.

Весной 2019 года собственник нескольких земельных участков в Дзержинском районе Новосибирска через посредника предложил взятку начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска. Работник городской администрации должен был решить вопрос об утверждении схемы расположения участка на улице Сурикова в кадастровом плане территории.

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Начальник управления подготовил нужные бумаги и, используя служебный авторитет, согласовал проекты постановлений. Эти действия, в конце концов, привлекли внимание правоохранительных органов, так как ранее в мэрию уже поступали заявления от собственников участков на Сурикова и были возвращены из-за отсутствия проекта межевания. В его получении собственникам участков, где, по некоторым данным, уже располагались незаконные постройки, также было отказано профильным департаментом.

Несмотря на это, в мае 2019 года постановления "Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова" были вынесены. А уже в июне за совершение незаконных действий чиновник получил через посредника одну седьмую часть взятки, после чего и был задержан.

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