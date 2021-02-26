Суд поместил под домашний арест начальника цеха Норильской фабрики

Начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где обрушилась галерея между цехами, Дениса Курбатов отправлен под домашний арест до 19 апреля по решению Норильского городского суда. Об этом сообщает Интерфакс. Напомним, Денис Курбатов проходит по уголовному делу о гибели рабочих при обрушении галереи.

В отношении еще сотрудника ООО "Норильскникельремонт", ведущего ремонт в обрушившемся помещении, Вячеслава Миллера суд не стал применять меру пресечения, несмотря на ходатайство следствия.

Накануне, Норильский городской суд арестовал на два месяца главного инженера Управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илью Ананко и начальника отдела технического надзора обогатительной фабрики Константина Василенко. Они подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 стать 216 УК РФ).

Директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала поместили под домашний арест.