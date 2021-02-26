Новости

Синоптик рассказал, когда в Россию придет весна 09:37
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов 09:30
В городах Урала и Сибири из-за аномального мороза отменены занятия 09:28
Ущерб от крупного пожара под Анапой составил почти миллиард рублей 09:27
В Кемерове ужесточат обвинение полицейским, проигнорировавшим убийство 09:27
Новый палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев 09:20
Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов 09:14
Спортивный магазин в Коломне обокрали несколько раз 09:14
Суд поместил под домашний арест начальника цеха Норильской фабрики 09:08
В России появятся школьные спортивные лиги 09:01
Джабаров: Удар США по Сирии чреват эскалацией ситуации во всем регионе 08:55
Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима 07:55
"Аэрофлот" предложил ввести в России новый тариф 07:27
Эксперт рассказала об ошибке, которая мешает быстро похудеть 07:17
Чартер не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности 07:08
Пушков назвал условие для начала развала НАТО 07:03
Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2" 07:02
Washington Post сообщила о гибели людей при авиаударе США в Сирии 06:33
Врачи объяснили, что делать заболевшим после прививки от COVID-19 06:17
В Гонконге началась вакцинация населения от коронавируса 05:54
Новый постпред США в ООН заявила о возвращении Америки на мировую арену 05:47
В Крыму ответили на заявление ЕС о статусе полуострова 05:13
Вильфанд: В начале марта погода удивит жителей ряда регионов России 04:58
Грязекаменные потоки с вулкана Ключевская сопка пройдут возле поселка 04:51
В Улан-Удэ арестовали водителя, насмерть сбившего двух подростков 04:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 09:27
Рубрика: Происшествия

В Кемерове ужесточат обвинение полицейским, проигнорировавшим убийство

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела полицейских, которые в январе 2020-го не отреагировали на вызовы по адресу, где была жестоко убита 23-летняя девушка. Ходатайство гособвинителя было заявлено для переквалификации обвинения по более тяжкому преступлению.

Как сообщает ТАСС, суд пришел к выводу, что имеет место нарушение требований УПК РФ, препятствующих рассмотрению уголовного дела о халатности. В том числе - ввиду несоответствия квалификации, инкриминируемой обвиняемым в совершенном преступлении. В результате дело возвращается в прокуратуру Ленинского района.

В Екатеринбурге в отделе полиции скончался задержанный

Как писала "РГ", 41-летний начальник смены дежурной части и его 40-летний напарник в январе прошлого года, получив сигнал от жителей многоэтажки в Ленинском районе Кемерова, не приняли необходимых мер. Звонивший сообщил, что из соседней квартиры доносятся отчаянные крики женщины, которая зовет на помощь. Полицейские сигнал зарегистрировали, но патрульную группу для проверки информации отправлять по адресу не стали. Не сделали они этого и после повторных звонков.

Позже, когда соседи взломали двери упомянутой квартиры, там было обнаружено тело 23-летней девушки, которую хладнокровно убил ее бывший сожитель. Следователи считают, что этого могло не случиться, если бы полицейские отреагировали вовремя. Предполагаемого убийцу задержали, уголовное дело в отношении него сейчас рассматривается в Ленинском райсуде. Полицейских же изначально обвинили в халатности. А их непосредственных руководителей по результатам служебной проверки, организованной региональным главком МВД, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Пентагон озвучил подробности авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Пушков назвал условие для начала развала НАТО
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона