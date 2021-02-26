В Кемерове ужесточат обвинение полицейским, проигнорировавшим убийство

Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела полицейских, которые в январе 2020-го не отреагировали на вызовы по адресу, где была жестоко убита 23-летняя девушка. Ходатайство гособвинителя было заявлено для переквалификации обвинения по более тяжкому преступлению.

Как сообщает ТАСС, суд пришел к выводу, что имеет место нарушение требований УПК РФ, препятствующих рассмотрению уголовного дела о халатности. В том числе - ввиду несоответствия квалификации, инкриминируемой обвиняемым в совершенном преступлении. В результате дело возвращается в прокуратуру Ленинского района.

Как писала "РГ", 41-летний начальник смены дежурной части и его 40-летний напарник в январе прошлого года, получив сигнал от жителей многоэтажки в Ленинском районе Кемерова, не приняли необходимых мер. Звонивший сообщил, что из соседней квартиры доносятся отчаянные крики женщины, которая зовет на помощь. Полицейские сигнал зарегистрировали, но патрульную группу для проверки информации отправлять по адресу не стали. Не сделали они этого и после повторных звонков.

Позже, когда соседи взломали двери упомянутой квартиры, там было обнаружено тело 23-летней девушки, которую хладнокровно убил ее бывший сожитель. Следователи считают, что этого могло не случиться, если бы полицейские отреагировали вовремя. Предполагаемого убийцу задержали, уголовное дело в отношении него сейчас рассматривается в Ленинском райсуде. Полицейских же изначально обвинили в халатности. А их непосредственных руководителей по результатам служебной проверки, организованной региональным главком МВД, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.