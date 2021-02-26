В Омске из-за аварии без тепла остались десятки домов

Из-за аварийного отключения десятки многоквартирных домов и семь объектов социальной инфраструктуры в Омске остались без отопления. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, коммунальная авария произошла на территории Октябрьского округа.

Сообщение о прорыве подающего теплопровода ТЭЦ-2 поступило в 16.00 по местному времени. На место прибыли сотрудники оперативных служб, которые работают над устранением последствий аварии. Всего задействовано 15 человек и девять единиц техники.

На портале омской мэрии "Мой дом" опубликованы адреса домов, оказавшихся в зоне отключения. В списке более сорока объектов на улицах Железнодорожная и Рабочая, в основном это жилые многоквартирные дома, но есть и ряд объектов социальной инфраструктуры.

Планируется, что подача тепла будет восстановлена в 21.30 по местному времени. По данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас средняя температура воздуха в Омске составляет минус 24 градуса по Цельсию, а ночью столбик термометра может опуститься ниже 30 градусов.