В Омске поставили спектакль по нашумевшей пьесе украинского драматурга

Омский драматический "Пятый театр" дает премьеру "Перемирие". Пьеса, которая легла в основу постановки, - лауреат конкурса "Ремарка-2018" в номинации "Весь мир". Посмотреть ее сценическое воплощение в Омск приехал автор - украинский драматург Алексей Куралех. Основные премьерные показы пройдут 27 и 28 февраля.

Тему пьесы, в которой бойцы противоборствующих групп под натиском обстоятельств восстанавливают разрушенный артобстрелом дом беременной девушки (последней жительницы в поселке), автору навеяли реальные события.

- Я вспомнил историю, которая была в действительности в 2014 году, когда на нейтральной полосе строили дом украинцы и наши ребята. Мне показалось, что эта история интересна, символична. Она дала толчок. А дальше стали придумываться герои, сюжет, - пояснил Алексей Куралех.

- Постановка не "политическая". И уж тем более не направлена на то, чтобы показать межнациональный конфликт, - считает режиссер Максим Кальсин. - Сюжет соединяет в себе библейские мотивы и элементы документальности. И это не совсем обычный формат для театрального спектакля.

То, что происходит на сцене, было в реальной жизни совсем недавно. Донецкий конфликт. Совсем рядом идут бои. Полуразрушенный дом на нейтральной полосе. Беременная девушка и четыре бойца - два со стороны армии Украины, два - от ополчения Новороссии. У них приказ - за неделю отремонтировать разрушенную взрывами постройку. И Ною (Евгений Точилов) и Ахиллу (Василий Кондрашин), Че Геваре (Вячеслав Болдырев) и Шумахеру (Дмитрий Макаров) пришлось засучить рукава.

Занятые совместным делом враги начинают слышать друг друга. Потом по-человечески общаться, едва ли не дружить. Но смогут ли они до конца пройти нелегкий путь примирения? И что будет с Марией (Алена Федорова)? Зрителям все это еще предстоит узнать.

26 февраля была сдача спектакля, которому зал аплодировал стоя.

"Классная работа. Реальные ребята. Уму непостижимо, сколько каждому пришлось пережить!". "Пятерку" - звукооператору. Ощущение настоящей деревенской жизни". "Я испытала счастье, когда финальный грохот оказался не смертельной канонадой, а всего лишь летней грозой". "Так хочется, чтобы перемирие обернулось миром", - делятся первые зрители.

Справка "РГ"

Максим Кальсин назначен главным режиссером Омского "Пятого театра" в сентябре 2020 года. Он выпускник исторического факультета МГУ, Школы-студии МХАТ. На его счету театральные постановки в Москве, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Сеуле (Южная Корея), Санкт-Петербурге, Хабаровске, Норильске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Петропавловске-Камчатском, Казани, Тюмени. В "Пятом театре" уже одиннадцатый сезон идет его спектакль "Географ глобус пропил". До приезда в Омск Кальсин работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина.