В Омске студентка отсудила у вуза 200 тысяч за потерю пальца

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда взыскала с Омского государственного педагогического университета 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей студентки.

В октябре 2017 года пятикурсница получила травму во время занятий на точильно-шлифовальном станке. Девушка лишилась пальца, но вуз отказался выплатить ей компенсацию добровольно. Представители университета пояснили, что перед началом занятий со студентами проводился инструктаж по технике безопасности, а пострадавшей оказывалась материальная помощь.

Студентка обратилась с требованием о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей в Центральный районный суд города Омска. В пользу истицы с вуза было взыскано 50 тысяч рублей и штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке в размере 25 тысяч рублей.

- Истец и прокурор, не согласившись с принятым решением, оспорили его в апелляционном порядке, - сообщает прокуратура Омской области.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда изменила судебное решение, исключив взыскание штрафа, так как на отношения, которые возникли между истицей и образовательным учреждением, не распространяется законодательство о защите прав потребителей. А размер компенсации морального вреда студентке был увеличен до 200 тысяч рублей.