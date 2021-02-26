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26.02.2021 09:58
Рубрика: Происшествия

В Сибири подросток пойдет под суд за жестокое убийство учительницы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирской области 16-летний подросток предстанет перед судом по делу об убийстве замдиректора сельской школы.

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Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла в поселке Смоленский Мошковского района в ночь на 9 июля прошлого года. Подросток в состоянии наркотического опьянения решился на разбой и влез через окно в квартиру женщины с целью ограбления. Хозяйка дома проснулась, застала вора и дала ему отпор. Однако тот схватил кухонный нож и не меньше двадцати раз ударил им женщину. Она скончалась на месте. Подросток обшарил квартиру и вынес имущество на сумму 10,7 тысячи рублей. Полицейские нашли его по оставленным в ограбленном доме уликам.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям уголовного кодекса: об убийстве и разбое с применением насилия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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