В Сибири подросток пойдет под суд за жестокое убийство учительницы

В Новосибирской области 16-летний подросток предстанет перед судом по делу об убийстве замдиректора сельской школы.

Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла в поселке Смоленский Мошковского района в ночь на 9 июля прошлого года. Подросток в состоянии наркотического опьянения решился на разбой и влез через окно в квартиру женщины с целью ограбления. Хозяйка дома проснулась, застала вора и дала ему отпор. Однако тот схватил кухонный нож и не меньше двадцати раз ударил им женщину. Она скончалась на месте. Подросток обшарил квартиру и вынес имущество на сумму 10,7 тысячи рублей. Полицейские нашли его по оставленным в ограбленном доме уликам.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям уголовного кодекса: об убийстве и разбое с применением насилия.