Новости

ЦБ разработал требования к мобильным приложениям банков 20:59
В Ингушетии задержан экс-министр МВД республики 20:50
Джонсон ответил парикмахеру-стажеру на предложение постричься 20:45
Новак: РФ готова сотрудничать с Испанией в области производства вакцины 20:45
В Индонезии установили крест на могиле российского моряка 20:28
Два сотрудника ИК-1 задержаны по подозрению в избиении заключенного 20:27
ЦБ: Средний срок выданной в январе ипотеки составил почти 19 лет 20:13
Болельщики "Спартака" пригласили Тедеско на фанатский сектор 20:10
ОНК: Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных колоний 20:08
Министр обороны Болгарии совершил полет на советском штурмовике 19:52
В Российскую академию образования набирают новых академиков 19:42
Врио главы Мордовии отправил правительство в отставку 19:34
Чернышенко назвал главные задачи координационного центра правительства 19:31
МИД Сирии назвал атаку США "плохим знаком" 19:16
В Великом Новгороде мужчина пойдет под суд за расстрел бизнесмена 19:12
Вернувшийся в РФ на дрезине дипломат опроверг просьбу КНДР вернуть тележку 19:04
Первый запуск спутников OneWeb с Восточного в этом году пройдет 25 марта 19:04
Росстат назвал самые подорожавшие продукты за неделю 19:00
Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года 18:48
В Крыму оценили отказ Байдена признавать полуостров российским 18:46
Нижегородцам разрешили вернуться в дом, пострадавший от взрыва газа 18:44
Сериалы "Новенький" и "Естественный отбор" продлены на второй сезон 18:41
В Ростове от СOVID-19 скончался профессор Геннадий Чепурной 18:33
В Москве обновлен температурный рекорд 18:33
Мантуров: Беларусь может начать полномасштабное производство "Спутник V" 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии задержан экс-министр МВД республики

Текст: Николай Грищенко

В Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов задержан бывший министр МВД республики Ахмед Погоров. С апреля 2019 года экс-чиновник находился в межгосударственном розыске, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба СКР, бывшего министра подозревают в организации применения насилия в отношении представителей власти. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК России.

На Дону главу района подозревают в получении взятки на 2,7 млн рублей

По данным следствия, 26 марта 2019 года на территории Магаса проходил согласованный митинг, который вечером перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день.

Протестующие отказались подчиниться требованиям представителей органов власти и применили насилие. Пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов.

"Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия", - говорится в официальном сообщении.

За совершение преступлений установлено и задержано 47 участников незаконной акции. В суд для рассмотрения по существу были переданы дела в отношении 42 обвиняемых, из них 33 признаны виновными.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия РГ-Видео

Главное сегодня

Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V"
В Крыму оценили отказ Байдена признавать полуостров российским
В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов
Вернувшийся в РФ на дрезине дипломат опроверг просьбу КНДР вернуть тележку
Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона