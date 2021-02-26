В Ингушетии задержан экс-министр МВД республики

В Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов задержан бывший министр МВД республики Ахмед Погоров. С апреля 2019 года экс-чиновник находился в межгосударственном розыске, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба СКР, бывшего министра подозревают в организации применения насилия в отношении представителей власти. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК России.

По данным следствия, 26 марта 2019 года на территории Магаса проходил согласованный митинг, который вечером перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день.

Протестующие отказались подчиниться требованиям представителей органов власти и применили насилие. Пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов.

"Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия", - говорится в официальном сообщении.

За совершение преступлений установлено и задержано 47 участников незаконной акции. В суд для рассмотрения по существу были переданы дела в отношении 42 обвиняемых, из них 33 признаны виновными.