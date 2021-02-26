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26.02.2021 11:47
Рубрика: Происшествия

В Испании задержан доктор, лечивший фристайлистку Комиссарову

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Полиция Испании задержала директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Врача подозревают в мошенничестве при лечении фристайлистки Марии Комиссаровой

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Как сообщает СК России, сейчас ведомство передало в Генпрокуратуру пакет документов, позволяющих добиваться выдачи доктора Блюма.

Напомним, петербургская спортсменка Мария Комиссарова получила травму позвоночника шесть лет назад во время тренировок на олимпиаде в Сочи. Девушка потеряла возможность ходить.

Как считает следствие, доктор Блюм взялся проводить реабилитацию спортсменки, хотя достоверно знал, что с диагнозом как у Комиссаровой, врачи пока не могут восстанавливать функции спинного мозга.

Клиника находится в Испании, но зарегистрирована в России. За реабилитацию Мария Комиссарова отдала 29 миллионов рублей, но так и осталась в инвалидной коляске. Девушка решила добиваться справедливости и потребовала вернуть потраченные средства, но получила отказ. Тогда спортсменка обратилась в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Травма фристайлистки Комиссаровой

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