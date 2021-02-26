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26.02.2021 15:12

32 тысячи астраханцев получили помощь волонтеров в пандемию

Текст: Наталья Коротченко
По итогам акции "Мы вместе", организованной в разгар пандемии астраханскими волонтерами при поддержке Общероссийского народного фронта, свыше 32 тысяч нуждающихся получили помощь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Молодые активисты покупали продукты, доставляли лекарства, подвозили медиков, приводили в порядок дворы - делали все, чтобы сделать жизнь астраханцев в сложное время как можно комфортнее. Глава Астраханской области высоко оценил работу волонтеров.

- Мне приятно отметить высокий профессионализм и ответственность представителей астраханского регионального штаба ОНФ, активную гражданскую позицию, - заявил Игорь Бабушкин. По его словам, ОНФ зарекомендовал себя как эффективный инструмент народного контроля на уровне региона и всей страны.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Молодежь народного фронта организовывала концерты для медработников, проводила субботники на территории медучреждений. Активисты навели порядок на кладбище в Знаменске, где захоронены военнослужащие, там починили забор, установили ворота, высадили цветы.

Молодые астраханцы помогли и ветеранам Великой Отечественной войны. При поддержке предпринимателей, которые присоединились к акции, нуждающимся пожилым людям не только покупали продукты и лекарства, а предоставили бытовую технику, инвалидные коляски, одному из ветеранов сделали ремонт.

Один из активистов, астраханский студент Артур Оганесян с первых дней введения карантина весной прошлого года организовал акцию "Подвезу врача". Артур написал на окне авто свой номер телефона и фразу "Довезу врача". Только за первую неделю к нему присоединились 45 водителей. Они бесплатно возили медиков на работу и домой. Акцию поддержали в 84 регионах России.

По словам руководителя регионального исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Александры Чернышовой, пандемия показала, сколько в Астраханской области неравнодушных людей, готовых сплотиться, чтобы помочь нуждающимся пережить трудное время.

- К нам присоединилось много астраханцев, для многих это был первый серьезный гражданский поступок, - отметила Чернышова.

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