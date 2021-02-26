В Крыму оценили отказ Байдена признавать полуостров российским

Рано или поздно к власти в США придут разумные и прагматичные политики, которые сделают ставку на дружественную по отношению к России и Крыму политику. И они обязательно признают Крым российским. Так первый вице-спикер госсовета Крыма Ефим Фикс оценил отказ президента США Джозефа Байдена признавать российский статус полуострова.

- Нам это признание или непризнание Крыма со стороны Байдена совершенно безразлично, - заявил Ефим Фикс в комментарии "РГ". - Хотят признавать или нет - это их дело. А нам главное, что Россия Крым признала, мы в составе Российской Федерации. Придет время, и вместо Байдена придут какие-то разусные люди. Ведь в 1945 году Советский Союз тоже не признавали. Но лидеры великих держав сели за стол переговоров и договорились, несмотря на имевшиеся противоречия. Вместо Байдена и Джонсона придут другие политики, сядут за стол переговоров, и все будет хорошо.

В то же время, считает Ефим Фикс, если бы Украина в свое время уважительно относилась к полуострову и его жителям - к их истории, языку и культуре, то драматические события 2014 года не произошли бы. Поэтому сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о Крыме как вырванном сердце Украины вызывает аналогии с семейной драмой.

- Муж издевался над женой, и жена ушла от него - вот и вырванное сердце, - сказал Фикс. - Но пусть хотя бы осознают, что именно их неразумная политика по отношению к Крыму привела к отторжению сердца.

А вот инициированная Зеленским так называемая "крымская платформа" и даже присоединение к ней президента США Джо Байдена - уверен Фикс - никогда не вернет Крым Украине.

- Соберутся, покалякают, выпьют горилки, закусят салом с чесночком и разъедутся по домам, а Крым останется навсегда российским, - заключил Фикс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, и Вашингтон продолжит оказывать давление на РФ за "агрессию" на Украине.