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26.02.2021 05:13
Рубрика: В мире

В Крыму ответили на заявление ЕС о статусе полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России, а также о нарушении международного права.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По ее словам, это очередное глупое заявление Евросоюза, представители которого никогда не были в Крыму и не общались с его жителями. "В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами", - отметила Гридчина, напомнив поговорку о соринке в глазу. Она также призвала ЕС обратить внимание на бесконечное нарушение прав человека в западных странах, пишет РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отказаться от антироссийских санкций. Их отмена будет означать признание воссоединения России с Крымом, а также отказ поддерживать Киев. Однако сделать это Запад не может, поскольку слишком много ресурсов уже инвестировано в противостояние с Россией.

В регионах В мире Европа Международные организации Европейский союз Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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