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26.02.2021 12:42
Рубрика: Общество

В Симферополе отметили семилетие решающего для Крымской весны митинга

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
У здания Государственного Совета РК провели памятный митинг по случаю 7-летия столкновений пророссийских активистов и проукраинских экстремистов у крымского парламента, в результате которых погибли двое крымчан.
Фото: Алексей Вакуленко/РГ Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Перед торжественным возложением цветов к посвященной событиям 26 февраля 2014 года мемориальной доске, в котором приняли участие депутаты республиканского парламента, казаки, участники Народного ополчения Крыма, вице-спикер Госсовета Владимир Бобков напомнил, что семь лет назад у здания крымского парламента "вершилась судьба полуострова".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Все противоречия, на которые усиленно работала Украина в течение десятилетий, которые она усиленно взращивала на полуострове, проявились во всей красе. Тогда фактически мы находились на грани гражданского противостояния, - заявил он. - Мне довелось быть в этой толпе 26 февраля 2014 года, и, если говорить о чувствах, которые я переживал, это был прежде всего страх. Но страх не за себя, а за будущее Крымского полуострова. Тогда, разойдясь отсюда, мы понимали, что без внешнего вмешательства вряд ли сможем пройти этот сложнейший этап в своей истории. Но, слава Богу, как это часто бывало в судьбе и Крыма, и великой России, эта помощь пришла и обеспечила самое дорогое: мир на полуострове, а, как потом уже оказалось, развитие и процветание.

Вице-спикер Госсовета республики отметил, что в те дни у здания тогдашнего Верховного Совета Крыма безопасность каждого крымчанина была поставлена "на грань".

- Это был судьбоносный день, - вспомнил Бобков. - И помимо двух погибших пострадали немало человек, среди них и мои знакомые. Это был страшный день, который мы прошли с достоинством и с которого, наверное, начался отсчет Крымской весны.

Комментируя памятную дату, глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что этот день семь лет назад "показал всем, что ждет крымчан, если полуостров останется в составе Украины: гражданская война, беззаконие и репрессии". По его словам, в этот день Украина окончательно потеряла полуостров, для чего мятежники сделали все возможное.

- Все понимали, что избежать катастрофического сценария, который был заготовлен майданной властью для Крыма, мы можем только объединившись и только при помощи России, - подчеркнул руководитель республики. - Мы верили, что наша Родина не бросит нас в беде. И эта помощь пришла, благодаря историческим решениям нашего президента.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Аксенов напомнил, как 26 февраля 2014 года лидеры экстремистской группировки меджлис, запрещенной в России, собрали агрессивную толпу, в том числе нацистов из "Правого сектора" - также запрещенной в РФ экстремистской организации. В результате спровоцированных мятежниками беспорядков погибли крымчане Игорь Постный и Валентина Корнева, впоследствии посмертно награжденные медалями "За защиту Республики Крым".

- День 26 февраля еще раз напоминает нам, что наша сила - в единстве, - подчеркнул глава Крыма.

В ночь с 26 на 27 февраля над парламентом и правительством республики были подняты российские флаги, перед зданиями - сооружены баррикады, въезд в Крым с территории Украины - перекрыт. 27 февраля на исторической сессии парламента республики депутаты приняли принципиальное решение о проведении общекрымского референдума с вопросом о возвращении Крыма в состав РФ.

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