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26.02.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

На Урале признали ненадлежащей рекламу, где показывают средний палец

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Комиссия Свердловского УФАС России вынесла решение по рекламному ролику, где юная героиня, прощаясь со старой хрущевкой и унылым двором, показывает прежней жизни средний палец и уезжает вместе с отцом на машине. Логотип застройщика в самом конце недвусмысленно дает понять, что семья перебирается в новое жилье.

Жалобу на ролик, который с ноября крутился на YouTube, подали сразу несколько физических лиц, а также "Уралинформбюро" и СРО "Безопасное детство". Они сочли жест девочки оскорбительным по отношению к жильцам старого фонда. Чтобы установить, является ли реклама надлежащей, антимонопольщики привлекли к разбирательству в качестве третьих лиц почти все крупные строительные холдинги Екатеринбурга. Судя по одному из отзывов, зачитанному на заседании комиссии УФАС, коллеги по цеху посчитали, что скандальная реклама оправдывает непристойное поведение детей.

Фото: iStock
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Рекламу признали ненадлежащей из-за формирования негативного отношения к лицам, не пользующимся рекламируемым товаром, создания у несовершеннолетних чувства превосходства над сверстниками, не обладающими таким товаром, плюс формирования комплекса неполноценности у тех, кому повезло меньше.

- В полном объеме решение будет опубликовано в течение 10 рабочих дней. Оно может быть оспорено в течение трех месяцев. Также это повод для начала административного преследования заказчика рекламы, - прокомментировал выводы комиссии ее председатель, зам руководителя УФАС Сергей Волков.

Аргументы застройщика и рекламного агентства, что ролик с пальцем показывали только в Интернете для узкой взрослой аудитории, и он набрал много "лайков", на членов комиссии особого впечатления не произвели. Как и примеры из кино, литературы и живописи, которые якобы раскрывают многогранность жеста, не являющегося исключительно фаллическим символом. Намеки на то, что государство уделяет недостаточно внимания благоустройству дворов, и вовсе вызвали сарказм. Сергей Волков посоветовал коммерческой компании вникнуть в суть федеральных и региональных программ по комфортной среде, а также оценить суммы, которые выделяются в последние годы на эти цели.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФАС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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