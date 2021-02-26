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26.02.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области женщина заблудилась в буран и замерзла насмерть

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась в буран и погибла по дороге к дому. Из-за снежного перемета такси не смогло доставить пассажирку прямо до места жительства, сообщили "РГ" в ГУ МВД региона.

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- Установлено, что пожилая жительница Карталов возвращалась с работы на такси, однако водитель не смог довести ее прямо до дома - дорогу перемело бураном, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Водитель предложил отвезти ее обратно, чтобы женщина переждала метель на работе. Но она отказалась, сказав, что ей до дома рукой подать. Однако уже через полчаса позвонила в экстренные службы и сообщила, что заблудилась.

Дежурная группа полиции немедленно выехала по вызову. Однако найти пострадавшую по горячим следам не удалось. Она перестала отвечать на звонки. А пробиться сквозь буран звуковые сигналы и свет не могли. Пострадавшую удалось обнаружить только на следующее утро, когда для очистки дороги привлекли тяжелую технику.

Как уже сообщала "РГ", мощный холодный фронт нарыл Челябинскую область 23 февраля. В регион пришли аномальные холода и снежные бури со скоростью ветра до 25 метров в секунду. Даже привычные к февральским морозам уральцы к таким катаклизмам оказались не готовы. Из снежных заторов на трассах больше суток эвакуировали застрявших автомобилистов.

По данным ГУ МЧС региона, всего во время бурана экстренные службы и полиция спасли более 1600 человек, из них около 100 детей. В снежную ловушку на трассах угодило более 300 автомобилей. Последние ограничения на передвижение по дорогам юга региона власти сняли только сегодня вечером.

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