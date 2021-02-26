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26.02.2021 16:00
Рубрика: Видео

Самая нелепая авария: колонна из грузовиков столкнулась "паровозиком"

Текст: Вадим Давыденко

Необычное видео удалось снять сразу нескольким жителям Мирабадского района Ташкента: колонна однотипных грузовиков образовала т.н. "паровозик", то есть попала в ДТП, врезавшись друг в друга из-за несоблюдения дистанции. Как выяснили в местном ГУБДД, на перекрестке улиц Амира Темура и Нукусской шофер во главе колонны неожиданно нажал на тормоз, а водители следовавших за ним шести машин среагировать не успели.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Казалось, нет ни единого шанса. Легковушку расплющило между грузовиками

Некоторую комичность этому ДТП придает то, что грузовики - абсолютно одинаковые, как с конвейера. Оказалось, что на днях они были поставлены в Узбекистан ЮНИСЕФ для перевозки вакцины от коронавируса. К счастью, самой вакцины на борту машин не было - ее еще не доставили в республику.

В полиции подытожили последствия аварии: две грузовика получили серьезные повреждения, а остальные отделались лишь легкими царапинами и вмятинами. Среди водителей пострадавших нет.

Видео: пожарные разбили стекла у припаркованной у гидранта машины
#видео