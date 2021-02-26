СМИ: Карьера Тайгера Вудса находится под вопросом

Тайгер Вудс был переведен в другую больницу, чтобы продолжить лечение и восстановление после аварии. Напомним, что в результате ДТП самый звездный игрок в гольф двух последних десятилетий получил серьезные травмы ноги. Как отмечают медики, его дальнейшая карьера находится под вопросом.

45-летний Вудс был переведен в медицинский центр Сидарс-Синай, написал в своем Twitter доктор Аниш Махаджан, временно исполняющий обязанности генерального директора медицинского центра Harbour-UCLA. В Сидарс-Синай есть известный институт спортивной медицины, который обслуживает профессиональных спортсменов и предлагает программу реабилитации при спортивных и ортопедических травмах, сообщает Associated Press.

В минувший вторник внедорожник Genesis GV80, на котором ехал Вудс, на спуске врезался ограждение, выехал на встречную полосу и несколько раз перевернулся. Махаджан ранее заявлял о том, что Вудс сломал большеберцовую и малоберцовую кости правой ноги в нескольких местах.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сказал, что Вудс был пристегнут, также нет никаких доказательств того, что он находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Вудс выиграл 15 крупных чемпионатов и одержал 82 победы в главном для гольфистов PGA Tour.