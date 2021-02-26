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26.02.2021 16:38
Рубрика: Российский автопром

Sollers открестился от слияния с Isuzu

Текст: Валерий Карташов
В Сети появилась информация о том, что в текущем году Sollers перейдет под контроль Isuzu. Якобы в рамках слияния планируется запустить совместное предприятие и создать общую модель. "Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу Sollers.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Ни о каком участии Isuzu в капитале Sollers, и уж тем более о том, что Sollers перейдёт под контроль Isuzu - речи вообще не идёт", - ответили в компании.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Sollers и Isuzu действительно откроют совместное предприятие (50/50), в рамках которого будут организованы новые мощности в Ульяновске. На заводе наладят сборку модельной линейки Isuzu. Взаимоотношения полностью определены акционерным соглашением по созданию СП.

В Sollers напомнили, что холдинг уже сотрудничает с Ford и Mazda. Одно из таких партнёрств - как раз с японской Isuzu.

Sollers производит лёгкий коммерческий автомобиль Ford Transit в Елабуге и модели Mazda во Владивостоке. К слову, в Sollers входит и УАЗ. Также на заводе холдинга в Елабуге идёт подготовка к серийному выпуску седана Senat премиум-бренда Aurus.

#Isuzu