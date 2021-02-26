Sollers открестился от слияния с Isuzu

"Ни о каком участии Isuzu в капитале Sollers, и уж тем более о том, что Sollers перейдёт под контроль Isuzu - речи вообще не идёт", - ответили в компании.
Sollers и Isuzu действительно откроют совместное предприятие (50/50), в рамках которого будут организованы новые мощности в Ульяновске. На заводе наладят сборку модельной линейки Isuzu. Взаимоотношения полностью определены акционерным соглашением по созданию СП.
В Sollers напомнили, что холдинг уже сотрудничает с Ford и Mazda. Одно из таких партнёрств - как раз с японской Isuzu.
Sollers производит лёгкий коммерческий автомобиль Ford Transit в Елабуге и модели Mazda во Владивостоке. К слову, в Sollers входит и УАЗ. Также на заводе холдинга в Елабуге идёт подготовка к серийному выпуску седана Senat премиум-бренда Aurus.