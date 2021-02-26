Состав на ЧМ в Стокгольме назовут 1 марта

Несмотря на отмену многих международных соревнований по фигурному катанию в этом сезоне, у наших спортсменов не было проблем с мотивацией и недостатка во внутренних стартах. Вот и в ближайшие выходные в Москве состоится финал Кубка России. Он станет заключительным этапом отбора на чемпионат мира в Стокгольме. Главный турнир года остался в календаре и пройдет 22-28 марта.

Алена Косторная в этом сезоне стартовала лишь дважды. Так что ее выступления очень ждут. Фото: Михаил Синицын

На декабрьском национальном чемпионате победители турнира (Анна Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и дуэт Александра Степанова - Иван Букин) гарантировали себе участие в ЧМ. Так что никого из них мы в "Мегаспорте" не увидим. Коляда и Тарасова с Морозовым выступят на соревнованиях серии "Челленджер" в Гааге. А Щербакова и Степанова с Букиным продолжат восстановление после коронавируса.

Пропустит финал Кубка России и Александра Трусова. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции объяснил, что случилось с Трусовой и как это скажется на борьбе за путевки в Швецию.

- Саша выступала на командном Кубке Первого канала, будучи травмированной, - ответил Александр Георгиевич на вопрос корреспондента "РГ". - Трусова - одна из тех, с кем связаны наши надежды на результат. Сейчас, если говорить, прагматично, заставлять ее снова выходить на лед с незалеченной травмой было бы нецелесообразно.

Горшков также напомнил о принципах формирования сборной для участия в чемпионатах мира и Европы.

- Две путевки распределяются по результатам, третья - по рекомендации нашего тренерского совета. Но я бы не забегал вперед. Состав будет объявлен в понедельник, 1 марта, - сообщил Горшков. - Хочу подчеркнуть, что чемпионат мира - неординарный, предолимпийский, на нем будут разыгрываться квоты на Игры-2022 в Пекине. Так что важно не ошибиться и отправить в Стокгольм сильнейший состав.

Участие в ЧМ будет сложным и ответственным не только с точки зрения самих состязаний, но и в плане условий проведения. Организаторы применят уже хорошо знакомый хоккеистам и теннисистам формат "пузыря". Как сказал Александр Горшков, Международный союз конькобежцев (ИСУ) и оргкомитет турнира сейчас напряженно работают над созданием протоколов безопасности. Генеральный директор федерации Александр Коган добавил, что состав делегаций будет сильно сокращен, а к соблюдению правил всем участникам нужно отнестись крайне серьезно.

- В "пузыре" будут очень жесткие порядки, - отметил Коган. - Например, спортсмены, тренеры и судьи относятся к категории "Уровень 1". Для них общение с другими людьми запрещено. Если кто-то нарушил правила, он мгновенно лишается аккредитации.

Где будем смотреть

27 февраля, суббота, "Первый канал",

17.40. Финал Кубка России. Женщины. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.

28 февраля, воскресенье, "Первый канал",

17.40. Финал Кубка России. Женщины. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.