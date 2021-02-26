Стартовали продажи конкурента УАЗ "Пикап" из Китая

Правда, заказать автомобиль марки Wuling (детище SAIC и GM) можно пока только в Китае, но Zhengtu (или Journey по-английски) однозначно заслуживает внимания, потому что это утилитарный пикап на раме по доступной цене.

Рамная конструкция, передняя подвеска - MacPherson, сзади - неразрезной мост и листовые рессоры. Этот спартанский набор дополнен 99-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра и 5-ступенчатой МКП. Привод - только задний.

Длина от края переднего бампера до края заднего составляет 5105 мм, ширина - 1640 мм, высота - 1 810 мм, а размер колёсной базы равен 3160 мм. Для сравнения, параметры УАЗ "Пикап" следующие: 5125 х 1915 х 1915 мм, база - 3000 мм.

Фото: www.autohome.com.cn

При этом "китаец" может принять на борт более габаритные грузы: размер платформы - 2000 х 1520 мм, при этом борта можно откинуть или вовсе снять. Длина кузова "Пикапа" от УАЗ - 1375 мм, а ширина между стенок - 1500 мм.

Грузоподъёмность Wuling Zhengtu не уточняется.

Салон модели Wuling соответствует концепции - минимализм с присутствием самого необходимого: кондиционер, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, мультируль с регулировкой по высоте, ABS, две подушки безопасности.

Цена на базовую версию составляет 598 000 юаней (примерно 683 000 рублей). За 638 000 юаней (729 000 рублей) можно купить Wuling Journey в исполнении Fighting с кожаным салоном, ЭУР, наружными зеркалами с электроприводом, датчиками парковки, онлайн-навигацией. В марте, когда начнутся продажи "живых" машин, цены увеличатся на 5-6 тысяч юаней.