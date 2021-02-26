Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 30-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде""

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 49, ст. 7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4857, 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) наименование дополнить словами ", и сведений о трудовой деятельности";

б) слово "Граждане" заменить словами "1. Зарегистрированные лица";

в) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:

"2. Зарегистрированные лица вправе обращаться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.

3. Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. В случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 января 2002 года сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы включаются в раздел "Сведения о трудовой деятельности" с учетом результатов проверки их полноты и достоверности в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Федерального закона.";

2) в абзаце третьем части первой статьи 16 слова "сведений, представленных страхователями, в том числе" заменить словами "сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете, в том числе представленных страхователями,", слово "застрахованного" заменить словом "зарегистрированного", слово "застрахованному" заменить словом "зарегистрированному".

Статья 2

Статью 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 года N 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 51, ст. 7491) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Лица, по состоянию на 31 декабря 2019 года имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), вправе обратиться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о включении в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, сведений о трудовой деятельности за периоды работы и (или) профессиональной служебной деятельности до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.".

Президент Российской Федерации В. Путин