В Алжире впервые выявлен британский штамм коронавируса

Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире. Об этом в ночь на пятницу сообщил Институт Пастера, входящий в структуру минздрава.

По данным специалистов, эти случаи были выявлены 19 февраля с помощью ПЦР-теста. Один из заболевших прибыл из Франции на похороны отца, вторым оказался пациент больницы города Шерага на севере Алжира, пишет РИА Новости. По последним данным, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 112 тысяч, 2,9 тысячи человек скончались.

Напомним, в январе этого года Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V". Регистрация прошла по ускоренной процедуре Emergency Use Authorization. Данная процедура означает, что препарату открывается облегченный доступ к потребителям в условиях массовой угрозы.